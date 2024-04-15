شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام جوميز مع الزمالك قبل مواجهة الأهلى فى قمة الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد القاهرة في قمة الدوري المصري فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية.

قاد البرتغالى جوزيه جوميز الزمالك فى 8 لقاءات قبل لقاء الليلة، حقق 4 انتصارات، وتعادل في مباراتين، وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك ضد الأهلي مكوناً من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، حمزة المثلوثي، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، أحمد حمدي، عبد الله السعيد.

خط الهجوم: ناصر ماهر، سامسون أكينيولا، أحمد سيد زيزو.

من ناحية أخرى، يلتقى الفريق الأول لكرة القدم في نادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مع دريمز الغانى، بعدما تخطى عقبة فريق مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ليصعد لنصف نهائى البطولة للمرة الثالثة فى تاريخ القلعة البيضاء.

وفاز الزمالك على فيوتشر بنتيجة 3-2 بمجموع اللقاءين، حيث فاز الأبيض في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل الفريقان في مواجهة الإياب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك بمنافسه دريمز الغاني في لقاء نصف النهائي، حيث فاز الفريق الغاني على حساب الملعب المالي، وانتهت مباراة الذهاب في مالي بنتيجة (2-1)، في المقابل انتهت مباراة الإياب في غانا بنتيجة (1-1)