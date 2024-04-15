عبد الرحمن حميد أفضل لاعب في لقاء الأهلي وبطل الكونغو

ياسر رشاد - القاهرة - سوبر افريقيا لليد ..

الإثنين 15/أبريل/2024 - 10:15 م 4/15/2024 10:15:44 PM

توج عبد الرحمن حميد، حارس الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي و«بي إم سي الكونغولي»، التي جمعت الفريقين اليوم في نصف نهائي بطولة السوبر الإفريقي المقامة في مدينة وهران بالجزائر.

وتسلم حميد الجائزة من اللجنة المنظمة بالاتحاد الإفريقي، بعد الأداء المميز الذي قدمه خلال المباراة ومساهمته الفاعلة في فوز الأهلي بنتيجة 38-21.

ومن المقرر أن يلعب «رجال يد الأهلي» نهائي السوبر الإفريقي غدًا الثلاثاء أمام الزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف على صالة المركب الأولمبي.

‎وتضم قائمة فريق «رجال يد الأهلي» كلًّا من: عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - أبو الفتوح أحمد «حماصة».