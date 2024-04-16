غزل المحلة يحل ضيفاً على حرس الحدود في دوري المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق حرس الحدود بقيادة محمد مكي نظيره غزل المحلة بقيادة أحمد عيد عبدالملك، في الثالثة والنصف عصر "الثلاثاء" باستاد المكس ضمن مباريات الجولة السادسة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين في مواجهة صعبة.

ويتنافس الفريقان على خطف بطاقة الصعود الثانية، حيث يسعى فريق حرس الحدود في تحقيق التقدم لوصافة جدول الترتيب والاقتراب نحو خطف بطاقة التأهل، فيما يأمل فريق غزل المحلة بنتيجة إيجابية تحافظ على حظوظه في التأهل المباشر للدوري الممتاز.

ويحتل حرس الحدود المركز الخامس برصيد (43) نقطة، بعدما نجح في حصد (7) نقاط في المرحلة الثانية جمعهم من الفوز في مباراة واحدة على بروكسي، وتعادل في أربع لقاءات أمام بتروجيت وراية الرياضي ووادي دجله والسكة الحديد، فيما لم يتلقى الفريق أي هزيمة.

فيما يدخل غزل المحلة اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد (44) نقطة، بعدما نجح في حصد (9) نقاط خلال خمس لقاءات خاضهم الفريق المحلاوي حيث حقق الفوز في مباراتين على طنطا (3-0) والقناة (2-0) بينما تعادل الفريق في ثلاث لقاءات أمام وادي دجله (0-0) والسكة الحديد (1-1) وبتروچيت (2-2) فيما لم يتلقى الفريق أي هزيمة خلال مرحلة الصعود.

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين باستاد غزل المحلة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة:

1- بتروجيت 54 نقطة

2- غزل المحلة 44 نقطة

3- لافيينا 43 نقطة

4- وادي دجلة 43 نقطة

5- حرس الحدود 43 نقطة

6- السكة الحديد 37 نقطة

7- طنطا 35 نقطة

8- راية 35 نقطة

9- بروكسي 35 نقطة

10- القناة 28 نقطة