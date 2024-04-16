إبراهيم نور الدين يكشف مفاجأة بشأن اعتزاله: أنا الحكم رقم 1 في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الحكم الدولي إبراهيم نور الدين، مفاجأة بشأن اعتزاله التحكيم عقب إدارته لمباراة القمة التي أقيمت أمس الإثنين، بين الزمالك والأهلي، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان إبراهيم نور الدين أعلن مع بداية الموسم الحالي، اعتزاله التحكيم بشكل نهائي مع نهاية الموسم الحالي.

وقال "نور الدين" في تصريحات تلفزيونية: "لابد من توجيه الشكر لاتحاد الكرة ولجنة الحكام وكل من منحني الثقة في إدارة مباراة القمة بين الزمالك والأهلي".

أضاف: "أوجه الشكر للاعبي الأهلي والزمالك، على الالتزام التام خلال اللقاء، ومساعدتهم في خروج المباراة بالشكل الذي يليق باسم مصر".

وأوضح: "لم أحسم قرار اعتزالي التحكيم حتى الآن، وأنا الحكم رقم 1 في القائمة الدولية بشهادة الجميع".

جدير بالذكر، أن الزمالك نجح في تحقيق الفوز على الأهلي، أمس الإثنين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي، والمؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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