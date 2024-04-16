"توجه للمستشفى مباشرة".. الخليج 365 يكشف تطورات حالة كهربا بعد مباراة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، تطورات حالة محمود كهربا، لاعب الفريق عقب تعرضه للإصابة بحالة إغماء بعد مباراة الزمالك أمس الإثنين.

وخسر الأهلي أمس الإثنين من الزمالك بهدفين مقابل هدف، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر، أن محمود كهربا، شعر "بدوار ودوخة"، عقب انتهاء المباراة أمس، بعدما اصطدم بمدافع الزمالك حمزة المثلوثي في إحدى الكرات، وتوجه فورا للمستشفى للخضوع للفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته.

وأضاف المصدر، أن الفحوصات أكدت سلامة اللاعب، وأنها مجرد "دوخة" بسيطة ولم تؤثر على مشاركته في التدريبات، وجاهز لمواجهة مازيمبي الكونغولي المقرر لها يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

جدير بالذكر، أن محمود كهربا، شارك أمس في مواجهة الزمالك كبديل، في الدقيقة 90، بدلا من أحمد نبيل كوكا.

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