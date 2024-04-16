شكرا لقرائتكم خبر عن سيد ياسين يرفض سياسة التدوير فى حراسة مرمى إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض سيد ياسين المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى تطبيق سياسة التدوير فى حراسة مرمى الفريق البترولى، إيماناً منه بأن التغيير فى هذا المركز يؤثر على مستوى الحارس الفنى والبدنى.

واعتمد سيد ياسين فى آخر 4 مباريات لفريق إنبى فى الدورى وهى زد والاتحاد السكندرى وفاركو والأهلى، على خدمات بودى سمير باستثناء مواجهة سيد البلد التى شهدت تواجد عبد العزيز البلعوطى.

وطالب سيد ياسين حراس مرمى فريق إنبى ببذل مزيد من الجهد، مؤكداً لهم أنه لا فرق معه بين الأساسى والبديل، إلا لمن يقدم أفضل ما لديه في التدريبات، الأمر الذى اقتنع به اللاعبون ووعدوه بالاجتهاد خلال الفترة المقبلة.

ويواجه فريق إنبى الداخلية غدا الأربعاء باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة دورى nile.

ويحتل الفريق البترولى المركز الثانى في جدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن خاض 17 مباراة حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 لقاءات وخسر 5 مباريات.