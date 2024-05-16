الجولة 23 للدوري .. طارق مصطفى يُعلن تشكيل البنك الأهلي في مواجهة المصري

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة المصري البورسعيدي ، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الخميس ، لحساب الجولة 23 من الدوري الممتاز.





ويمثل فريق البنك الأهلي في اللقاء كل من ..

في حراسة المرمى: حسن شاهين.

في خط الدفاع: أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيوني، عاصم صلاح.

في خط الوسط: أحمد النادرى، سيرجي اكا، عبد العزيز سيد، كريم بامبو.

في خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور.

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من ..

أحمد صبحي، محمد عبد الغني، محمود قاعود، محمود سيد، أحمد ربيع، عماد فتحي، أحمد مدبولي، إبراهيم حسن، جريندو.