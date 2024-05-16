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الجولة 23 للدوري .. طارق مصطفى يُعلن تشكيل البنك الأهلي في مواجهة المصري

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة المصري البورسعيدي ، التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الخميس ، لحساب الجولة 23 من الدوري الممتاز.
 


ويمثل فريق البنك الأهلي في اللقاء كل من ..
في حراسة المرمى: حسن شاهين. 
في خط الدفاع: أمير مدحت، محمود الجزار، محمد بسيوني، عاصم صلاح. 
في خط الوسط: أحمد النادرى، سيرجي اكا، عبد العزيز سيد، كريم بامبو. 
في خط الهجوم: أسامة فيصل، ياو أنور. 

بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من ..
أحمد صبحي، محمد عبد الغني، محمود قاعود، محمود سيد، أحمد ربيع، عماد فتحي، أحمد مدبولي، إبراهيم حسن، جريندو. 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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