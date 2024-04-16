رسميا.. بتروجيت يصعد للدوري الممتاز بعد غياب 4 سنوات (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

فاز نادي بتروجيت على نظيره راية بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت في تصفيات دوري المحترفين المؤهلة للدوري الممتاز.

وبهذا الفوز رفع بتروجيت رصيده إلى 57 نقطة، ليضمن النادي البترولي الصعود للدوري المصري الممتاز بعد غياب 4 سنوات.

وسجل اللاعب الفلسطيني، حامد حمدان هدف تقدم بتروجيت على راية، فيما أضاف سامح إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 23، ليسجل حامد حمدان الهدف الثالث في الدقيقة 90+4.

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