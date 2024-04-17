أحمد عادل: الأهلي استحق التتويج بلقب السوبر الأفريقي

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى أحمد عادل، لاعب الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي سعادته بالفوز على الزمالك والتتويج بكأس السوبر الإفريقي، مؤكدًا أن الفريق استحق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وقال: التتويج بلقب السوبر جاء مهمًّا للغاية للفريق قبل خوض منافسات بطولة كأس الكؤوس، والعودة بعد ذلك مرة أخرى للمنافسات المحلية.

وتابع عادل: سنحتفل بالتتويج بلقب اليوم ثم سنبدأ الاستعداد سريعًا لبطولة كأس الكؤوس، بالإضافة إلى بطولة الدوري التي وصلت إلى مراحلها الأخيرة.

ووجه أحمد عادل التهنئة لجماهير النادي الأهلي، مؤكدً ا أن دعمهم المستمر يصل للجميع في بعثة الفريق في الجزائر.