"قرار بعد 24 ساعة وآخر بعد 8 أشهر".. إبراهيم عبد الجواد يقارن بين عقوبات الزمالك وكهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، على العقوبات الموقعة على الزمالك من جانب رابطة الأندية المصرية عقب مباراة القمة، وقارنها بالعقوبة الموقعة على كهربا، بعد هتافه ضد الأبيض.

وقال عبد الجواد في تصريحات عبر برنامجه على قناة أون تايم سبورتس 2: "يجب أن يكون هناك لوائح واضحة بشأن العقوبات وتطبق على الكبير والصغير، بغض النظر عن لون القميص، كذلك يجب أن يكون هناك وقت محدد لاتخاذ القرار، لأن توقيت العقوبة وتوقيت البت في التظلمات هذه هي التي تضمن بها احترام الناس".

وأضاف: "رابطة الأندية غرمت الزمالك وقامت بإيقاف إداري وعامل النادي، بسبب إخفاء الكرات، هذا تصرف مرفوض ولم يكن يؤثر على نتيجة المباراة، كما أنني مع فكرة العقوبات ولكن بشرط أن يتم تطبيقها طوال الوقت، لكن تأتي في موقف تكون العقوبة فورية "في السخان" وموقف آخر تكون الأنبوبة فارغة، يعني في موقف تكون العقوبات حالية وبعد أقل من 24 ساعة وموقف آخر تقول لم أرى ولا أعرف وبعد ضغوط كبيرة تصدر القرار بعد 8 أشهر".

واختتم عبد الجواد: "وهذا حدث في عقوبة كهربا، عندما قال الهتاف ضد الزمالك، كان في شهر يناير، وقعت عليه العقوبة متي؟ في شهر سبتمبر 2023، بعد 8 أشهر".

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