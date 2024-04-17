شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن الرمادى يطالب اللاعبين بوقف نزيف النقاط والعودة لطريق الانتصارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، معسكرا مغلقا اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى، في المباراة المقرر لها غدا الخميس، في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من دورى nile.

وطالب أيمن الرمادى اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل عودة الفريق لسكة الانتصارات مرة أخرى، بعدما غابت عن الفريق آخر 3 مباريات بعد الهزيمة من سموحة والتعادل مع زد والمصرى البورسعيدى.

ويستعيد أيمن الرمادى خدمات أحمد رمضان بيكهام وأحمد هانى مدافعى الفريق أمام الاتحاد السكندرى، بعدما غابا عن فريق سيراميكا أمام المصرى البورسعيدى في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات.

وتعادل فريق المصرى البورسعيدى مع سيراميكا بهدف لمثله فى المباراة التي جمعتهما عصر الأحد، باستاد برج العرب ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من عمر مسابقة دورى nile.

افتتح التسجيل لفريق المصري البورسعيدى التونسى معتز زدام في الدقيقة 56 من عمر المباراة،عن طريق تسديدة قوية سكنت مرمى محمد بسام حارس سيراميكا ، قبل أن يدرك أحمد ياسر ريان التعادل لسيراميكا في الدقيقة 86 من تصويبة قوية.

ويحتل فريق سيراميكا المركز السادس فى ترتيب دورى nile برصيد 23 نقطة من 16 مباراة خاضها حتى الآن، حيث حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 5 مباريات، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبل 18 هدفا.