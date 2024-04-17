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تفاصيل جلسة مجلس الإدارة مع لاعبى الزمالك

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ياسر رشاد - القاهرة - استعدادا للقاء دريمز الغاني

الأربعاء 17/أبريل/2024 - 10:07 م 4/17/2024 10:07:05 PM
مجلس إدارة الزمالك مع فريق الكره

عقد الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.
ووجه رئيس النادي الشكر للاعبين بعد الفوز على الأهلي في مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، وقدرتهم على إسعاد الجماهير، كما أشاد بالروح القتالية للاعبين في اللقاء، وأكد في حديثه للاعبين أنهم يصنعون تاريخاً جديداً لنادي الزمالك.
وطالب الكابتن حسين لبيب من اللاعبين ضرورة غلق ملف مباراة القمة الأخيرة، وضرورة التركيز في البطولة الكونفدرالية من أجل التتويج باللقب في الفترة المقبلة، لاسيما وأن الجماهير والإدارة ينتظرون البطولة من الفريق.
وفي نفس الوقت وجه رئيس النادي الشكر للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ولعبد الواحد السيد مدير الكرة على الدور الذي يقوم به الجميع مع الفريق من أجل مصلحة نادي الزمالك.

 

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جلسه مجلس الإدارة مع لاعبى الزمالك 

وشهدت الجلسة حضور كل من الدكتور حسام المندوه أمين الصندوق وأحمد سليمان وأحمد خالد حسانين ورامي نصوحي أعضاء مجلس الإدارة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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