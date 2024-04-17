إقالة المدير الفني للوكرة القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن مجلس إدارة نادي الوكرة القطري بشكل رسمي، إقالة المدير الفني الإسباني للفريق خوسيه مورسيا، عقب 4 شهور فقط من توليه المهمة الفنية للفريق.

وكشف مجلس إدارة نادي الوكرة، تعيين علي رحمة المري مديراً فنياً للفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

ويحتل فريق الوكرة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 38 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن المتصدر فريق السد.

ويضم فريق الوكرة القطري بصفوفه النجم المصري حمدي فتحي، لاعب النادي الأهلي السابق.

وخاض حمدي فتحي 17 مباراة، رفقة فريق الوكرة القطري هذا الموسم، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.