شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور: حذرت إمام عاشور قبل الإصابة ومروان عطية نفذ نصائحى بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام عاشور، لاعب النادى الأهلى السابق، عن تواصله مع عدد من لاعبى الفريق الأحمر بالوقت الحالى، خاصة لاعبى الوسط إمام عاشور ومروان عطية.

وقال عاشور فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم": "مروان عطية كلمنى وقال لى عندى عرض من الأهلى فقولت له متفكرش، وكنت أشعر أنه لاعب مميز من الاتحاد وكل نصيحة قلتها له نفذها".

وأضاف: "إمام عاشور أتحدث معه، لاعب كبير وسيعطى الكثير للنادى، وحذرته قبل إصابته مع المنتخب وقلت له إنه يضع نفسه فى مواقف تعرضه لإصابة، وهذا ما حدث فعلاً بعد وقوعه بشكل خاطئ".

واصل حسام عاشور: "الأهلى بحاجة لظهير أيسر لأنه لم يتم التجديد لمعلول حتى الآن، وسمعت أن شكرى تعرض للصليبى، ومهاجم هداف ووسام أبو على مستواه مبشر".

وأكمل: "أغلى بطولة مع الأهلى كانت أفريقيا عندما تغلبنا على الصفاقسى التونسى فى تونس، بعد فرحتهم فى القاهرة جوزيه تعامل بذكاء وقال لهم سنهزمكم هناك ووضعهم تحت ضغط، وفى مباراة العودة لعب بثلاثى فى نصف الملعب، وكان شكلنا أفضل فى الملعب وكنا مركزين حتى الدقيقة الأخيرة".

واختتم: "نجلى يلعب فى زد، وأتمنى أن ينضم للأهلى وأنصحه بشكل مستمر، وتعرضت للظلم فى عدم انضمامى للمنتخبات رغم تألقى مع الأهلي".