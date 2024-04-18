دوري أبطال أفريقيا يحسم مصير كولر مع الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي إسلام صادق أن النادي الأهلي يترقب مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ما علمته أن مصير السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مرتبط ببطولة دوري أبطال أفريقيا وفي حال الخروج من دور نصف النهائي سيتاكد رحيل كولر عن القلعة الحمراء".

وتابع:"هناك غضب داخل النادي الأهلي من إدارة كولر لمباراة الزمالك ونزيف النقاط في بطولة الدوري الممتاز".