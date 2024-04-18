ضرب محمد الشيبي .. تأجيل محاكمة حسين الشحات

الشارقة - اميمة ياسر - قررت محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد مبارك، تأجيل أولى جلسات محاكمة لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، في اتهامه بالتعدي بالضرب والسب والقذف على لاعب نادي بيراميدز المغربي محمد الشيبي، لجلسة 9 مايو المقبل للإطلاع.

وخلال أحداث الجلسة طلب أشرف عبدالعزيز، دفاع الشحات، استدعاء اللاعب طاهر محمد طاهر، واللاعب رامي ربيعة، واللاعب محمد مجدي أفشة، وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي السابق، واللاعب على معلول، فضلا عن طاقم تحكيم المباراة التي جمعت النادي الأهلي ونادي بيراميدز والتي شهدت الواقعة، ومراقب المباراة من الناديين.

كما طلب عبدالعزيز ضم تقرير مراقب مباراة النادي الأهلي ونادي بيراميدز مباراة الدوري العام والتي جاءت بتاريخ 23 يوليو 2023 من الاتحاد المصري لكرة القدم لأوراق التحقيق.

كما طلب المحامي استدعاء جمال علام رئيس اتحاد كرة القدم المصري، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات برابطة الأندية وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، لسؤالهم عن كيفية إصدار قرار من الاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف اللاعب حسين الشحات مباراتين وإحالة الشيبي إلى لجنة الانضباط للتحقيق معه.

وتغيب اللاعبان عن حضور الجلسة فيما تواجد محامي اللاعبين لحضور أحداث الجلسة.

يذكر أن المستشار هاني بكري، محامي اللاعب الدولي المغربي محمد الشيبي، قال إن النيابة العامة أحالت اللاعب حسين الشحات إلى محكمة جنح مدينة نصر، بتهمة السب والقذف والضرب والترويع والإهانة في أثناء نشاط رياضي.

وأضاف بكري خلال تصريحات إعلامية في الفترة الماضية أن البلاغ المحال من النيابة العامة أقامه اللاعب بشكل شخصي ضد الشحات ولا علاقة لنادي بيراميدز أو الأهلي بالبلاغ.

ولفت المحامي إلى أن اللاعب حسين الشحات عقب واقعة التعدي على موكله أصدر بيانا اعتذر فيه عن الواقعة للنادي الأهلي ولجماهيره وللجماهير المغربية ولكن لم يذكر أي اعتذار لموكله ما دفع الاخير للتقدم بالبلاغ واللجوء للقضاء المصري للحفاظ على حقه.