حسام حسن رفض المناقشة .. أزمة جديدة تهدد الدوري

الشارقة - اميمة ياسر - ​أزمة كبيرة فجرها حسام حسن، المدير الفنى للمنتخب الوطني، بعدما طلب توقف أسبوعين كاملين قبل مباراة بوركينافاسو المقبلة، لتجهيز اللاعبين للمباراة، وهو ما وضع أحمد دياب ورابطة الأندية فى موقف صعب للغاية، وهدد مسابقة الدورى بأكملها، مع كل ما تشهده المسابقة من أزمات ومشكلات متعلقة بالتأجيلات والمباريات التى لا تجد أوقات فراغ لإقامتها وكذلك امتداد الموسم الذى قد ينذر بكارثة الإلغاء إذا لم يكن هناك توافق أو اتفاق على جدول محدد وقرارات واضحة تحفظ للمسابقة بعض التوازن.

الأزمة الأكبر أن حسام حسن رفض مناقشة الأمر، وأكد أن هذا الطلب مرتبط بتحقيق حلم المونديال بشكل أساسي، وعدم تنفيذ طلبه يهدد حلم المونديال.

رابطة الأندية تعلم أن تنفيذ طلب حسام حسن يعنى أن بطولة الدورى لن تنتهى قبل شهر أكتوبر المقبل، وهى كارثة فى ظل ارتباطات الموسم المقبل.

أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية بين اختيارين كلاهما مر، الأول يتمثل فى عدم تنفيذ طلب حسام حسن، وبالتالى قد يتحمل مسئولية أى إخفاق للفراعنة فى مباراة بوركينا فاسو، وبالتالى يهدد حلم المونديال، وسيقوم حسام حسن وقتها بتحميل دياب المسئولية، والاختيار الثانى هو أن يوافق على طلبات المدير الفنى للمنتخب، وهو ما يصعب من مهمة استكمال الموسم الحالى ويفسد الموسم المقبل.

طريقة الراحل محمود الجوهرى

الأزمة أن طلب حسام حسن لن يكون مرتبطًا بالمعسكر القادم فقط، ولكنه أكد فى جميع الجلسات، أنه يتبع طريقة الراحل محمود الجوهرى فى التدريب، وسيطلب فى جميع ارتباطاته معسكرات طويلة، وهو ما سيصطدم بالدورى، الذى يعانى أساسًا من كثرة التأجيلات.

العميد يغير خططه

يبدو أن المعسكر الأول الذى أقامه حسام حسن للمنتخب، وخاض خلاله بطولة العاصمة الإدارية، وتلقى خلالها هزيمة ثقيلة برباعية من كرواتيا فى المباراة النهائية تسببت فى تغيير خطط حسام حسن للمرحلة المقبلة.

حسام حسن عقد أكثر من جلسة مع معاونيه فى المرحلة الماضية، وأكد أن هناك عددًا من اللاعبين الذين لم ينضموا للمعسكر الأول سيكونون ضمن اختياراته فى معسكر مباراتى بوركينا وغينيا على رأسهم ثنائى الزمالك نبيل دونجا وأحمد فتوح.

حسام حسن أشاد بمستوى دونجا الذى يقدمه مع الزمالك خاصة فى مباراة القمة الأخيرة، وأكد أنه سيستعين به فى المرحلة المقبلة، كما أكد أنه يحتاج أحمد فتوح خاصة فى مباراة بوركينافاسو بسبب غياب محمد حمدى للإيقاف.

حسام حسن أكد أنه لو حصل على معسكر طويل فمن الممكن أن يضم محمد الننى للمعسكر المقبل ويقوم بتجهيزه، كما أنه تلقى تأكيدات من وسطاء بأن أزمة محمد صلاح انتهت وسيتواجد اللاعب بشكل طبيعى فى المعسكر المقبل لقيادة المنتخب فى أهم مباراتين بتصفيات المونديال.