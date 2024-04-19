شكرا لقرائتكم خبر عن موعد المؤتمر الصحفى لمباراة الزمالك ودريمز الغانى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مؤتمراً صحفياً في الرابعة والنصف مساء غد، السبت باستاد القاهرة الدولي للحديث عن مباراة دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويخوض الفريق تدريبه الختامي فى الخامسة مساء غد باستاد القاهرة الدولي، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ويُعقد فى الخامسة والنصف مساء غد، السبت، المؤتمر الصحفي لعبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني، على أن يخوض الفريق تدريبه الختامي في السادسة مساءً باستاد القاهرة، وسيتم السماح لوسائل الإعلام بحضور أول 15 دقيقة من المران.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر له السادسة مساء الأحد المقبل 21 أبريل باستاد القاهرة الدولي.