رسميا.. ناجلزمان يجدد تعاقده مع منتخب ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم تجديد عقد المدرب الوطني، يوليان ناجلزمان، حتى نهاية كأس العالم 2026.

وكان قد انتهى عقد المدرب صاحب الـ36 عاما في شهر سبتمبر 2023 بعد بطولة أمم أوروبا.

وعن تجديد تعاقده، قال الألماني للموقع الرسمي للمنتخب: "اتخذت هذا القرار من قلبي، إنه لشرف عظيم أن أتمكن من تدريب المنتخب الوطني والعمل مع أفضل اللاعبين في البلاد".

وسبق لناجلزمان أن تولى القيادة التدريبية لبايرن ميونخ في الفترة بين 1 يوليو 2021 حتى 24 مارس 2023.

اقرأ أيضًا:

"18 لاعبا".. شوبير يكشف أسماء مصابي منتخب مصر والعائدين منهم قبل تصفيات كأس العالم

الأهلي يختتم تدريباته استعداد لمواجهة مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا