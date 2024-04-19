تعرف على خطة جوميز للتغلب على غيابات الزمالك أمام دريمز فى الكونفدرالية

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القاهرة - سامية سيد - يضع البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، العديد من الحلول لتعويض الغيابات المحتملة عن الفريق فى مباراة دريمز الغانى، المقرر لها بعد غد الأحد فى ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

ويثير أكثر من مركز حيرة البرتغالى جوميز، في ظل غموض موقف الثنائى أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح، وتأكد غياب الثلاثى عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف فاروق جعفر بسبب مشاركتهم مع فرقهم السابقة فى البطولات الأفريقية.

ويبحث جوميز عن البدائل المناسبة في الجبهة اليسرى للقلعة البيضاء، حيث يفكر في توظيف عمر جابر في هذا المركز، مع الدفع بمصطفى الزنارى فى مركز الظهير الأيمن، والمفاضلة بين نيمار وشيكابالا وموتيابا لتعويض غياب زيزو المحتمل.

كما يدرس جوميز استمرار الدفع بسيف الدين الجزيرى أساسياً فى خط هجوم القلعة البيضاء بعد ظهوره بمستوى جيد خلال مباراة القمة الأخيرة، فضلا عن الدفع بمحمد شحاتة بجوار نبيل عماد دونجا فى منطقة وسط الملعب.

ويعيد جوميز مصطفى شلبى للتشكيل الأساسى خاصة بعد تأكد غياب الثلاثى عبد الله السعيد وسيف جعفر وناصر ماهر عن اللقاء لعدم قيدهم فى القائمة الأفريقية بسبب مشاركة اللاعب الأول والثانى فى دورى أبطال أفريقيا مع بيراميدز والثالث مع مودرن فيوتشر فى الكونفدرالية.