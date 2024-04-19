بينهم فتوح.. 8 غيابات في قائمة الزمالك لمباراة دريمز الغاني بـ الكونفدرالية

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة فريقه لمباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره دريمز الغاني، في السادسة مساء يوم الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي.

قائمة الزمالك لمباراة دريمز في الكونفدرالية

شهدت قائمة الأبيض 8 غيابات كالتالي:

عمر جابر، وأحمد فتوح، ومحمود علاء، وناصر ماهر، وعبدالله السعيد، ومحمد عبدالشافي، ومحمود حمدي الونش.

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين.

الدفاع : حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – ياسر حمد – سيد عبد الله “نيمار”.

الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.

وسيتولى الحكم الرواندي صامويل أويكوندا مهمة إدارة اللقاء، على أن يعاونه كلا من الأنجولي إيفينالدو ميريليس والمالي موديبو ساماكي مساعدين، والمالي بوبو تراوري حكماً رابعاً.

ويتواجد الجنوب أفريقي مكاليما زينيث كحكم للفيديو، ويعاونه مواطنه توم ابو نجيل.

وخطف فريق الزمالك بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب نظيره فيوتشر، بعد الفوز في الدور ربع النهائي.