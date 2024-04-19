عودة شيكابالا.. جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة دريمز الغاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قائمة الفريق لخوض مباراة دريمز الغاني، في نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلا من:

حراسة المرمى، محمد عواد، محمد صبحي، معاذ علاء الدين.

خط الدفاع، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، ياسر حمد، سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، ترافيس موتيابا، إبراهيما نداي، محمد عاطف، مهاب ياسر، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم، سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا.

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