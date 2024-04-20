الخليج 365 يكشف التشكيل المتوقع للأهلي لمواجهة مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الأهلي ضيفا على مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر غد السبت، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، التشكيل الأقرب لوجهة كولر المدير الفني للفريق لخوض اللقاء.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد هاني، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، علي معلول

خط الوسط، احمد نبيل كوكا، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي

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