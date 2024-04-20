حلمي طولان: حسام حسن لا يصلح لقيادة المنتخب لأسباب فنية وشخصية

ياسر رشاد - القاهرة - أكد حلمي طولان، نجم الكرة المصرية السابق، أنه غير مقتنع بقيادة حسام حسن، للمنتخب الوطني للكثير من الأسباب.

وقال طولان في تصريحاته عبر برنامج الكلاسيكو الذي تقدمه سهام صالح عبر قناة DMC: "لست مقتنع بقيادة حسام حسن لمنتخب مصر لأسباب فنية وأخلاقية ويحق لكل إنسان التعبير عن رأيه بحرية في هذا الأمر".

وتابع: "أحد الإعلاميين خرج علينا بتصريحات تهاجم أي المنتقدين لتولي حسام إدارة تدريب المنتخب، أحب أقوله احنا في بلد حريات وكل شخص حر في رأيه".

وأتم: "حسام لا يصلح لقيادة المنتخب وهذا رأي ولن أتراجع عنه مطلقا".

وتولى حسام حسن قيادة منتخب مصر بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا بعد الخروج من بطولة كأس أمم أفريقيا من دور ربع النهائي على يد منتخب الكونغو.