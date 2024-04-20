عبدالمجيد: الفوز على الأهلي منح الفريق الأبيض دفعة قوية قبل مواجهة دريمز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أكرم عبدالمجيد، نجم الزمالك السابق، أن الفوز على الأهلي منح الفريق الأبيض دفعة قوية قبل مواجهة دريمز الغاني بـ نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال عبدالمجيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المذاع على قناة الزمالك: "الأهم في الوقت الحالي هو أن البرتغالي جوزيه جوميز بدأ يتعرف بشكل كبير على إمكانيات جميع اللاعبين ومعرفة أوراقه بشكل جيد".

وأضاف: "الزمالك أصبح يملك خيارات عديدة خاصة في وسط الملعب من خلال لاعبين مميزين يمتلكون مهارات ولكن سنفتقد للثنائي ناصر ماهر وعبدالله السعيد في الكونفدرالية".