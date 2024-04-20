منتخب مصر 2007 يضم 9 لاعبين من إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح قطاع الناشئين بنادي إنبي مميزًا خلال الفترة الحالية، بعد المستويات التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.



وقام الجهاز الفني للمنتخب المصري مواليد 2007 في ضم 9 لاعبين دفعة واحدة من قطاع الناشئين بالنادي البترولي، حيث قام باستدعائهم خلال الفترة الحالية، إستعداداً لخوض تصفيات بطولة أمم أفريقيا للناشئين 2026 .

وجاء اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر 2007، كالتالي:

- يوسف بشير

- مصطفى غلوش

- ابراهيم عبد الفتاح

- نصر عزام

- احمد متولي

- كريم اسعد

- محمود طه فودة

- محمود فيصل

- عمر العزب

ويجد قطاع الناشئين بالنادي البترولي اهتمامًا كبيرًا من مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي، والذي يرغب في إخراج عناصر مميزة للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.