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منتخب مصر 2007 يضم 9 لاعبين من إنبي

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ياسر رشاد - القاهرة - أصبح قطاع الناشئين بنادي إنبي مميزًا خلال الفترة الحالية، بعد المستويات التي قدمها خلال الفترة الأخيرة.


وقام الجهاز الفني للمنتخب المصري مواليد 2007 في ضم 9  لاعبين دفعة واحدة من قطاع الناشئين بالنادي البترولي، حيث قام باستدعائهم خلال الفترة الحالية، إستعداداً لخوض تصفيات بطولة أمم أفريقيا للناشئين 2026 .
وجاء اللاعبين المنضمين لمنتخب مصر 2007، كالتالي:
- يوسف بشير
- مصطفى غلوش
- ابراهيم عبد الفتاح
- نصر عزام
- احمد متولي
- كريم اسعد 
- محمود طه فودة 
- محمود فيصل
- عمر العزب
ويجد قطاع الناشئين بالنادي البترولي اهتمامًا كبيرًا من مجلس إدارة إنبي برئاسة أيمن الشريعي، والذي يرغب في إخراج عناصر مميزة للكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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