تريزيجية ضيفا ثقيلا رفقة طرابزون على قيصري سبور في الدوري التركي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الكرة الأول بنادي طرابزون سبور ضيفًا ثقيلًا على قيصري سبور فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد "قيصر أتاتورك"، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري التركي الممتاز.

ويدخل فريق قيصري سبور مباراة اليوم محتلا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 37 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات والتعادل في مثلها وتلقي الخسارة في 12 مواجهة وتسجيل 36 هدفًا وتلقي 45.



ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادى طرابزون سبور في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 52 نقطة جمعها من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 12 لقاء وتسجيل 54 هدفًا وتلقي 42.

وتمكن محمود تريزيجيه من المشاركة مع طرابزون، في 24 مباراة منها 22 في الدوري التركي الممتاز و2 بالكأس، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 4 بمجموع مساهمات بلغ 15 هدفًا.