بايرن ميونخ في مهمة سهلة أمام يونيون برلين اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق بايرن ميونخ، لخوض مهمة جديدة مساء اليوم السبت، وذلك حين يواجه نظيره يونيون برلين، على ملعب استاد "آندر آلتن فورستيري"، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا".

ولم يتعرض بايرن ميونخ للخسارة في تسع لقاءات مع يونيون برلين، حيث فاز بست مباريات، وقال بيليكا: "هناك دائما مرة أولى، ونحن واثقون من قدرتنا على فعل ذلك".

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام يونيون برلين في الدوري الألماني

من المقرر أن تنطق صافرة مباراة بايرن ميونخ أمام يونيون برلين اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساء على ملعب آلته فورشتراي.

وتذاع مباراة بايرن ميونخ أمام يونيون برلين في الدوري الألماني عبر قناة بي إن سبورتس 3 إتش دي.

جدير بالذكر أن فريق بايرن ليفركوزن قد حسم لقب الدوري الألماني بعد الفوز في الجولة الماضية خماسية نظيفة على ضيفه فيردير بريمن، ليصل إلى النقطة 79 ويصبح الفرق بينه وبين بايرن ميونخ صاحب المركز الثاني 16 نقطة مع تبقى 5 جولات فقط على نهاية الدوري الألماني.