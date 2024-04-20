موعد مباراة نانت ضد رين بالدوري الفرنسي والقناة الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق نانت المحترف ضمن صفوفه مصطفي محمد نظيره فريق رين، على ملعب "لا البوجوار"، ضمن منافسات الجولة 30 من بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة نانت ورين في الدوري الفرنسي والقنوات

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة نانت ورين، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة نانت ورين في الدوري الفرنسي عبر قناة بي إن سبورتس 4 إتش دي.

ويعيش الدولي المصري مصطفى محمد في أعلي مستوياته هذا الموسم بعدما شارك في 28 مباراة بالدوري الفرنسي سجل خلالها 8 أهداف وصنع آخر بمجموع مساهمات بلغ 9، وحصل على إنذارين وطرد، بمجموع دقائق بلع 1742.

تشكيل نانت المتوقع لمواجهة رين

حراسة المرمى: لافونت.

خط الدفاع: أميان أدو، كاستيليو، بالوا، دوفرني.

خط الوسط: موسى سيسوكو، شيريفيلا، موتوسامي، موليت، أبلين.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ترتيب نانت ورين بالدوري الفرنسي

يتواجد فريق نانت في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 وخسارة 16 لقاء وتسجيل 28 هدفًا وتلقي 48.

كما يتواجد فريق رين في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 39 نقطة جمعها من الفوز في 10 مباريات وخسارة مثلها والتعادل في 9 وتسجيل 41، وتلقي 36.