معلق مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على مازيمبي الكونغولي، في الثالثة عصر اليوم السبت، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام المباراة على ملعب مازيمبي، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 6، ويعلق على مجريات اللقاء حفيظ الدراجي، حسبما أعلن الحساب الرسمي لقنوات بي إن سبورتس.

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى، مصطفى شوبير

خط الدفاع، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني، علي معلول

خط الوسط، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي "أفشة" (كريم نيدفيد)

خط الهجوم، بيرسي تاو، رضا سليم، وسام أبو علي

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