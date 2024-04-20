جاياردو ضمن إهتمامات ميلان الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - بات المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي ضمن دائرة ترشيحات نادي إيه سي ميلان الإيطالي لتولي القيادة الفنية للروسونيري في الموسم المقبل.

وكشفت تقارير صحفية عن تواجد الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، ضمن المدربين المرشحين لتولي القيادة الفنية لنادي آي سي ميلان، في الموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة “لاجازيتا” الإيطالية، فإن جاياردو دخل ضمن اختيارات نادي آي سي ميلان من أجل تولي تدريب الفريق في الموسم الجديد.

وتولى جاياردو تدريب نادي الاتحاد، بعد انطلاق الموسم الجاري بأسابيع قليلة، وذلك خلفا للبرتغالي نونو سانتو، حيث يمتد عقده مع العميد لمدة موسمين.

وقاد جاياردو نادي الاتحاد في 25 مناسبة حتى الآن بجميع المسابقات، فاز في 13، وتعادل في 3، بينما خسر في 9 أخرين.

ويحل الاتحاد ضيفًا على منافسه الحزم، في تمام التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويتواجد العميد في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 47 نقطة، بينما يأتي الحزم في المركز الأخير برصيد 16 نقطة.