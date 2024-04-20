أزمة في مازيمبي قبل مواجهة الاهلي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ضربت نادي مازيمبي الكونغولي أزمة قبل مواجهة الاهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها في الثالثة عصر اليوم، بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسب بيان رسمي لنادي مازيمبي الكونغولي فإنه تم القبض على إيدي نجالامولو، وهو شاب بمنطقة بيل إير في لوبومباشي، متلبسًا بتزوير تذاكر المباراة”.

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وأضاف بيان النادي الكونغولي: “نناشد الجماهير باتخاذ الترتيبات اللازمة للتواجد في ملعب المباراة في الوقت المحدد، مع أخذ الحيطة والحذر من اصطحاب تذاكر مزورة للمباراة”.

ومن المقرر أن يواجه النادي الاهلي نظيره مازيمبي الكونغولي اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على أن تلعب مباراة الإياب يوم الجمعة المقبلة في القاهرة.

وسبق للاهلي ومازيمبي الكونغولي وأن تواجها في أربع مباريات سابقة بدوري أبطال إفريقيا، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في مبارتين، والتعادل في مباراة والخسارة في مباراة.

وحقق المارد الأحمر لقب دوري أبطال إفريقيا 11 مرة من قبل، وهو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب.