ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 ، في لقاءٍ مرتقبٍ اليوم، يلتقي النادي الأهلي بنظيره فريق مازيمبي الكونغولي في تمام الساعة الثالثة عصراً، في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا. يعد هذا اللقاء من أهم المواجهات في مسار البطولة، حيث يسعى الفريقان لتحقيق الفوز وتحقيق الميزة الأولى قبل لقاء الإياب.

تقام المباراة على أرضية ملعب "تي بي مازيمبي"، المعقل القوي والمهيمن لفريق مازيمبي، حيث يطمح الفريق الكونغولي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، وبناء نتيجة إيجابية قبل السفر إلى مصر لمواجهة الأهلي في لقاء الإياب.

الأهلي، من جانبه، يتطلع إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج قواعده، وهو يدرك تحديات اللعب في ملعب مازيمبي، لكنه يحمل شعار التحدي والتفوق لفرض سيطرته وتحقيق الفوز في هذه المباراة الهامة.

ما يضفي إثارةً إضافية على هذا اللقاء هو التاريخ الرياضي الذي يرتبط بين الفرق المصرية وملعب مازيمبي، حيث شهدت المواجهات السابقة بينهما لحظاتٍ مثيرة ونتائج متقاربة. وهذا ما يجعل اللقاء اليوم يعد تحدياً للأهلي في تخطي هذه العقبة التاريخية وتحقيق الفوز.

بالتأكيد، سيكون للجمهور الرياضي ومتابعي كرة القدم الأفريقية أنصارًا يتطلعون لمتابعة كيف ستتكيف الفرق مع الظروف وكيف ستسعى كل منها للظفر بالفوز وحجز مكانها في النهائي.

مشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

يتجه الأنظار نحو ملعب لوبومباشي الذي سيكون شاهدًا على مواجهة مثيرة بين الأهلي ومازيمبي، والذي يُعتبر واحدًا من أصعب الملاعب التي تواجه الفرق المصرية. فملعب مازيمبي لم يشهد فوزًا لأي فريق مصري، ولا تمكن أي فريق من تسجيل أي هدف في شباك الباديانغوينا على أرضه.



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لمشاهدة مباراة الأهلي ومازيمبي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا .. اضغط هنا

تلك المعطيات تجعل اللقاء اليوم يعد تحديًا كبيرًا للأهلي، حيث يسعى الفريق المصري لكسر هذه العقدة التاريخية وتحقيق الفوز في أرض الخصم الصعبة. ومع ذلك، فإن مازيمبي لن يترك المجال للأهلي بسهولة، بل سيكون على أتم الاستعداد لتقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهيره الوفية.

لمن لا يتمكن من حضور المباراة في الملعب، يمكنهم متابعة اللقاء عبر خدمة البث المباشر، حيث ستكون المباراة متاحة للمشاهدة عبر القنوات المختصة بنقل بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023-2024.

بث مباشر مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

من المنتظر أن تكون مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا من أبرز المواجهات المثيرة، خاصةً على أرضية ملعب لوبومباشي الذي شهد العديد من المواجهات الحاسمة بين الفرق المصرية ومازيمبي.

وفي سلسلة تاريخية تمتد عبر عقدين من الزمان، خاضت الفرق المصرية 10 مباريات على هذا الملعب، بما في ذلك 6 مباريات للأهلي. وكانت النتائج تقريبًا موحدة، حيث انتهت جميع المواجهات بفوز فريق مازيمبي، باستثناء لقاء واحد انتهى بالتعادل مع الأهلي.

أما آخر مواجهة للأهلي على هذا الملعب، فقد كانت في عام 2012، حيث خسر الأهلي بهدفين نظيفين أمام مازيمبي. وتعتبر هذه المباراة فرصة جديدة للأهلي للتغلب على سجله السلبي في هذا الملعب وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الكونغولي القوي.

شاهد مباراة الأهلي ومازيمبي في دوري أبطال إفريقيا

تُذاع مباراة النادي الأهلي وفريق مازيمبي الكونغولي، في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا على شبكة قنوات «bein sport HD 1»، الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال إفريقيا في الشرق الأوسط، ويدير الحكم البوروندي باسيفيك ندابيها مباراة الأهلي ومازيمبي، في ذهاب دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب مازيمبي، اليوم السبت.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة مازيمبي

وجاء تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة مازيمبي على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: أكرم توفيق - أحمد نبيل - عمرو السولية.

خط الهجوم: رضا سليم- أحمد عبدالقادر - وسام أبو على.

تشكيل مازيمبي الرسمي لمواجهة الأهلي

حراسة المرمى: اليو فاتي

خط الدفاع: إبراهيما كيتا- جونثون أتيبو- إرنست لوزولو.

خط الوسط: أوجستين مالادابو- سوزي زيمانجا- جلودي ليكونزا- جويل بيا.

خط الهجوم: فيليبس كونزومبي- ماغلوار نتامبوي- فيلي تراوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مونكورو- مبايي- زون- نجالامولومي- موامبا- موجايا- كابويت- هاينيكوي- نجيمبي.

تاريخ مواجهات الفرق المصرية مع مازيمبي في الكونغو

2002 تعادل الأهلي 0-0 مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2012 خسارة الأهلي 2-0 من مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2012 خسارة الزمالك 2-0 من مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2014 خسارة الزمالك 1-0 من مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2015 خسارة سموحة 1-0 من مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2018 خسارة الإسماعيلي 2-0 من مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2019 خسارة الزمالك 3-0 من مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

2022 خسارة المصري 2-0 من مازيمبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

2022 خسارة بيراميدز 2-0 من مازيمبي في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

2024 خسارة بيراميدز 3-0 في بطولة دوري أبطال أفريقيا.