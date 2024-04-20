مركز شباب أبو تلات يستضيف معرض منتجات الفتاة والمرأة

ياسر رشاد - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ممثلة في " الإدارة العامة للشباب "أندية الفتاة والمرأة معرض لعرض منتجات أندية الفتاة والمرأة بمركز شباب أبو تلات .

يأتى ذلك تطبيقا لتوجيهات الاستاذة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية بفتح انديه للمرأة بجميع مراكز الشباب ،والانديه الشعبية والسعي الدائم لمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية للعمل علي دعم المرأة السكندرية والعمل علي التمكين الاقتصادي لها حيث انها إحدى الركائز الأساسية لهيئة الأمم المتحدة.

وحيث يُعدّ توسيع الفرص الاقتصادية أمام المرأة أمرًا مهمًا لأنه عامل حاسم في تمكين المرأة. يجري تنفيذ جهود هيئة الأمم المتحدة للمرأة بشأن التمكين الاقتصادي في سياق حقوق المرأة والعمل، والعدالة JB الاجتماعية، والتنمية المستدامة الشاملة التي تشمل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

و ذلك في إطار توجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة‏و السيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالعمل علي دعم ومساندة المرأة وإتاحة الفرصة لها لدخول سوق العمل واكتسابها مهارات جديدة.

على جانب اخر و استمراراً لاحتفالات شهر ابريل تأتي احتفالات يوم اليتيم بمركز شباب احمد عرابي نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة من خلال مركز شباب " احمد عرابي " التابع لفرع شباب العامرية برئاسة رئيس مجلس الإدارة الاستاذ بشير فرج هنداوي ومدير المركز استاذ احمد حمدون أقيم الاحتفال السنوي بعيد اليتيم، وإقامة احتفالية خاصة لأبناءنا، لإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، تضمن الحفل العاب ترفيهيه و عرائس كارتونية ومسرح عرائس .

ياتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندريةبرئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ‏ بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه وتوسيع قاعدة المستفيدين.