ميدو يوجه رسالة إلى توتنهام بشأن التعاقد مع عمر مرموش

وجه أحمد حسام ميدو، نجم توتنهام الأسبق لاعب منتخب مصر رسالة إلى نادي توتنهام الإنجليزي بشأن التعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش لاعب فرانكفورت الألماني.

وكتب ميدو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “إكس”: “منذ سنوات مضت وجهت نصيحة إلى توتنهام بالتعاقد مع صلاح عندما كان لا يزال في بازل ولم يستمعوا إلي أبدًا”.

اقرأ أيضًا: مدرب عمر مرموش مهدد بالإقالة

وأضاف نجم الزمالك الأسبق: “الآن أقول لكم من فضلكم اذهبوا للتعاقد مع عمر مرموش، سيكون صفقة رائعة وسيتناسب تمامًا مع نظام أنجي، سواء كجناح أيسر أو جناح أيمن”.

واختتم: ” مرموش لاعب مجتهد وعلى أعلى مستوى من الاحترافية، ويستطيع تسجيل الأهداف، أرجوك يا ليفي تعاقد مع مرموش من فرانكفورت”.

وكان عمر مرموش قد أحرز هدفًا رائعًا في فوز فريقه أمس على نظيره أوجسبورج بثلاثية مقابل هدف، ضمن مباريات الدوري الألماني.

ورفع الدولي المصري عمر مرموش رصيده إلى 11 هدفًا مع فريق إينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني.