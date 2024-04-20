التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الاهلي ومازيمبي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول من مباراة الاهلي ضد نظيره مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مباراة الإياب في القاهرة يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 الف مشجع.

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وتأهل الاهلي لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي، فيما تأهل مازيمبي لنصف النهائي عقب الفوز على بترو أتليتكو الأنجولي.

وكان الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، قد أهدر فرصة هدف التقدم للمارد الأحمر في مباراته ضد مازيمبي الكونغولي.

وتلقى أبو علي كرة ركنية من علي معلول، إلا أنه أخرجها خارج مرمى مازيمبي الكونغولي الخالي من حارسه، ليضيع فرصة هدف التقدم للمارد الأحمر في الدقيقة الثانية من عمر المباراة.

وبعدها بدقيقتين تلقى أبو علي كرة عرضية أخرى، سددها إلا أنها جاءت ضعيفة بين يد حارس مازيمبي الكونغولي.

وسبق للنادي الاهلي وأن واجه نظيره مازيمبي الكونغولي في أربع مباريات سابقة، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في مبارتين، وتعادل في مباراة والخسارة في مباراة.