إصابة ثنائي الاهلي في مباراة مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

تعرض ثنائي الاهلي رضا سليم وأحمد نبيل كوكا للإصابة في مباراة مازيمبي الكونغولي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد حفيظ دراجي، معلق مباراة الاهلي ومازيمبي خروج الثنائي رضا سليم وأحمد نبيل كوكا بداعي الإصابة في الشوط الأول، قبل أن يدفع السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر بالثنائي بيرسي تاو ومحمود متولي.

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وكان التعادل السلبي قد حسم نتيجة الشوط الأول من مباراة الاهلي ضد نظيره مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يخوض المارد الأحمر مباراة الإياب في القاهرة يوم الجمعة القادمة على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 الف مشجع.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، آخرها العام الماضي بالفوز على فريق الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين.

وسبق للمارد الأحمر وأن واجه مازيمبي الكونغولي في أربع مباريات سابقة، حيث حقق المارد الأحمر الفوز في مبارتين، وتعادل في مباراة والخسارة في مباراة.