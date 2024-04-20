الأهلي ومازيمبي.. التعادل السلبي يحسم مواجهة الذهاب

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت مواجهة مازيمبي الكونغولي أمام الأهلي المصري بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم 2023/2024.

وأضاع لاعبي الأهلي فرص خطيرة كادت أن تمنح المارد الأحمر الفوز خلال مواجهة اليوم، في المباراة التي انطلقت في تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد، والتي شهدها ملعب تي بي مازيمبي بالكونغو.

ويتأجل حسم التأهل للأهلي ومازيمبي لمواجهة العودة والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وكان الأهلى قد صعد للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا فى ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

بينما تأهل مازيمبي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.