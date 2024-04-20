حسام عبد المجيد: أغلقنا ملف مباراة الأهلي.. والجماهير الداعم الرئيسي لنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أكد حسام عبد المجيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على أن فريقه أغلق ملف مباراة الأهلي الماضية، ويضع كل تركيزه في مباراة دريمز الغاني ببطولة الكونفدرالية.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره دريمز الغاني غداً، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وقال عبد المجيد في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "أغلقنا صفحة مباراة الأهلي الأخيرة بالدوري، ونركز بشكل كبير في مباراة دريمز غداً، لتحقيق نتيجة إيجابية، تمنحنا الأفضلية قبل مباراة العودة".

وأضاف: "أبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق والظهور بأفضل صورة ممكنة، والجهاز الفني منحني الثقة بشكل كبير خلال الفترة الماضية".

وتابع: "الفريق يتطلع لتحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير بشكل مستمر، فهم الداعم الرئيسي للفريق واللاعب رقم 12.

وواصل: "عدم مساهمتي في إحراز الأهداف رفقة الفريق خلال الفترة الأخيرة، يعود إلى عدم التوفيق خلال الفترة الأخيرة فقط".

واختتم: "الأهم بالنسبة للفريق في مباراة الغد، هو عدم استقبال أي أهداف".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم 28 أبريل الجاري، على ستاد "بابا يارا" بغانا.