الترجي يفتتح التسجيل في شباك صن داونز بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

أنهى فريق الترجي التونسي، الشوط الأول من مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي، متقدمًا بهدف نظيف، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الترجي التونسي نظيره صن داونز، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

شاهد هدف الترجي الأول أمام صن داونز

وتمكن يان ساس، من تسجيل الهدف الأول لصالح الترجي في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة من أعلى حارس مرمى صن داونز، ثم أكملها في الشباك، بعدما استقبل تمريرة سحرية من البرازيلي رودريجيز.

ودخل الفريق التونسي اللقاء بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أمان الله مميش.

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الدفاع: محمد بن علي – محمد أمين توجاي – ياسين مرياح – محمد أمن بن حميدة.

الوسط: حسام تقا – غيلان الشعلالي – روجي أهولو – حسام الدين غشة.

خط الهجوم: يان ساس – رودريجو رودريجيز.

بينما دخل صن داونز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: كيكانا – مونداو – مفالا – موديبا.

الوسط: لونجا – اليندي – اوباس.

الهجوم: لورش – ثيمبا زواني – لوكاس ريبيرو.