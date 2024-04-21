الليلة .. الزمالك يستضيف دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية الافريقية بملاقاة نظيره دريمز الغاني مساء اليوم الأحد على ملعب ستاد القاهره الدولي.

ومن المقرر إقامة اللقاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة مذاعًا عبر شبكه قنوات بي ان سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الاندية والمنتخبات.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.