ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي فريقا الزمالك ونظيره دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها مساء اليوم، الأحد باستاد القاهرة الدولي، فيما تستعرض بوابة الخليج 365 الالكترونية تشكيل الزمالك المتوقع ضد دريمز الغاني في ظل الغيابات المتعددة التي ضرب الأبيض يأتي على رأسها أحمد سيد زيزو وأحمد فتوح وعمر جابر.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية



في حراسة المرمى: محمد عواد

في خط الدفاع: مصطفى الزناري، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، سيد نيمار.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي.

في خط الهجوم: مصطفى شلبي، (شيكابالا أو موتيابا)، سيف الدين الجزيري

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع دريمز الغاني اليوم الأحد الموافق يوم 21 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ومن المنتظر أن تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز الغاني.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لزيه التقليدي باللون الأبيض "القميص الأبيض والشورت الأبيض"، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الرمادي.

وفي المقابل سيرتدي فريق دريمز القميص الأخضر والشورت الأسود، في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون البنفسجي.

وتم خلال الاجتماع الفني منح بعثة نادي دريمز 100 دعوة لحضور اللقاء.

وحضر الاجتماع الفني من الزمالك كل من، عمرو أبو العز المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بجانب ممثلي نادي دريمز وطاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء بقيادة الرواندي صامويل أويكوندا.