موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة دريمز الغاني في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع دريمز الغاني اليوم الأحد الموافق يوم 21 من شهر أبريل الجاري في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية

ومن المنتظر أن تنقل قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية الأفريقية المباراة بين الزمالك ودريمز الغاني.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد - سيد عبد الله "نيمار".

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - ترافيس موتيابا – إبراهيما نداي – محمد عاطف – مهاب ياسر - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.