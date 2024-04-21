تعرف على حكام مباريات الجولة السابعة بدورى المحترفين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد المصرى لكرة القدم طاقم حكام 5 مباريات من المرحلة الثانية لدوري القسم الثاني "دورى المحترفين"، والمقرر إقامتها في الساعة الثالثة والنصف عصر اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة السابعة للمرحلة الثانية لدوري المحترفين للمجموعة المنافسة على الصعود للدوري الممتاز .

1- حرس الحدود × لافيينا

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ستاد حرس الحدود بقيادة محمد معروف حكما ساحة، ويعاونه عبدالعزيز محسن مساعد أول، ومحمد على توفيق مساعد ثان، ويتواجد محمد أحمد الشناوي حكما رابعا.

حكام مباراة حرس الحدود ولافيينا

2- غزل المحلة × راية

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب نادي غزل المحلة بقيادة إبراهيم محجوب حكما ساحة، ويعاونه محمد عبدالعظيم مساعد أول، وسيد أبو خاطرمساعد ثان، ويتواجد محمد إبراهيم الدسوقي حكما رابعا.

حكام مباراة غزل المحلة وراية

3- وادي دجلة × القناة

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب ستاد السلام بقيادة جلال أحمد حكما ساحة، ويعاونه عادل ماهر مساعد أول، ومحمد خالد عيد مساعد ثان، ويتواجد أبو بكر عبدالحي حكما رابعا.

حكام مباراة وادي دجلة والقناة

4- السكة الحديد × طنطا

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب ستاد السكة الحديد بقيادة هيثم عثمان حكما ساحة، ويعاونه أحمد كمال مساعد أول، وأحمد عبدالباسط مساعد ثان، ويتواجد طارق عبدالسلام حكما رابعا.

حكام مباراة السكة الحديد وطنطا

5- بروكسي × بتروجت

تنطلق المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء على ملعب نادي بروكسي بقيادة عبدالرحمن صالح حكما ساحة، ويعاونه علاء عبدالباسط مساعد أول، وعلى علاء طلبة مساعد ثان، ويتواجد محمد ناصر عباس حكما رابعا.

حكام مباراة بروكسي وبتروجيت

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة السادسة :

1- بتروجيت 57 نقطة

2- غزل المحلة 45 نقطة

3- لافيينا 44 نقطة

4- وادي دجلة 44 نقطة

5- حرس الحدود 44 نقطة

6- السكة الحديد 38 نقطة

7- طنطا 36 نقطة

8- راية 35 نقطة

9- بروكسي 35 نقطة

10- القناة 31 نقطة