‎الزنفلي يقود فريق شباب الأهلي أمام إنبي

ياسر رشاد - القاهرة - يحل فريق الأهلي مواليد 2003 ضيفًا اليوم الأحد على إنبي في المباراة التي تجمع بين الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب.

‎يدخل أهلي 2003 مباراة اليوم الهامة أمام إنبي وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز لكي يحسم تتويجه بلقب دوري الجمهورية للشباب للموسم الثاني على التوالي، حيث يتصدر الفريق جدول ترتيب البطولة برصيد 62 نقطة، بفارق 3 نقاط عن انبي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 59 نقطة.

‎وجمع أهلي 2003 نقاطه هذا الموسم من الفوز في 17 مباراة، والتعادل والفوز بركلات الترجيح في 5 مباريات، والتعادل وخسارة ركلات الترجيح في مباراة واحدة، والخسارة في 5 مباريات، وسجل الفريق 57 هدفًا مقابل 24 هدفًا في مرماه.

‎وتأهل للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهم: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، بتروجت، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد وفاركو، ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد نقاطه وترتيبه.

‎ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًا، وأحمد جلال مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

واستقر الجهاز الفني على الاستعانة بخدمات محمود الزنفلي حارس مرمى الفريق الأول في لقاء إنبي لتجهيزه في ظل عدم قيده بالقائمة الأفريقية.