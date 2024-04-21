بيريرا خارج الهلال السعودي في صفقة بيع نهائي

ياسر رشاد - القاهرة - اقتربت إدارة الهلال من بيع عقد البرازيلي ماتيوس بيريرا، لاعب الوسط، المعار إلى فريق كروزيرو البرازيلي مقابل 12 مليون يورو إلى الأخير.



وأكدت صحيفة الرياضية السعودية، أن الهلال والنادي البرازيلي، الذي استقبل بيريرا معارًا، مطلع الموسم الجاري، توصلا إلى اتفاق مبدئي بعد موافقة اللاعب على الانتقال النهائي، وتبقى توقيع العقد الرسمي عقب اكتمال كافة المستندات اللازمة لإبرامه مع الدفعات المالية المطلوبة.



ويرتبط بيريرا مع النادي العاصمي بعقد يمتد إلى 2026، بعد أن استقطبه من وست بروميتش ألبيون في صيف 2021.



وحقق بيريرا، البالغ من العمر 27 عامًا، مع الأزرق بطولة الدوري، وكأس السوبر 2022، ودوري أبطال آسيا 2021، قبل أن تتم إعارته إلى الوحدة الإماراتي في يناير 2023، ثم كروزيرو البرازيلي نهاية يوليو 2023.