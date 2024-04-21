ضربة موجعة لمانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد: إصابة ناثان آكي!

مع اقتراب موعد مواجهة ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تلقى مانشستر سيتي ضربة موجعة بإصابة مدافعه ناثان آكي خلال مباراة الفريق أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز.

في هذا المقال، نستعرض تفاصيل إصابة آكي، وتأثيرها على خطط بيب جوارديولا، واحتمالات مشاركته في المباراة المرتقبة ضد ريال مدريد.

تفاصيل إصابة ناثان آكي

تعرض آكي للإصابة في الدقيقة 26 من مباراة آرسنال، وغادر الملعب بداعي آلام في العضلة الخلفية للساق.

أظهرت الصور الأولية أن الإصابة خطيرة، مما قد يُبعد آكي عن الملاعب لفترة طويلة.

تأثير الإصابة على خطط جوارديولا

تُعد إصابة آكي ضربة قوية لخطط جوارديولا الدفاعية، خاصةً مع غياب كل من ستونز وكايل ووكر والحارس إيدرسون.

يعتمد جوارديولا على آكي بشكل كبير في مركز الظهير الأيسر، حيث يُقدم أداءً دفاعياً وهجومياً مميزاً.

مع غياب آكي، سيتعين على جوارديولا إيجاد حلول بديلة في مركز الظهير الأيسر، مثل الاعتماد على ريكو لويس أو مانويل أكانجي.

احتمالات مشاركة آكي ضد ريال مدريد

من المُبكر معرفة ما إذا كان آكي سيُشارك في مباراة ريال مدريد أم لا. يعتمد ذلك على خطورة الإصابة ومدة التعافي. من المُحتمل أن يُغيب آكي عن مباراة الذهاب، بينما قد يُشارك في مباراة الإياب إذا تعافى بشكل كامل.

ختاماً: تُعد إصابة ناثان آكي ضربة موجعة لمانشستر سيتي قبل مواجهة ريال مدريد، وستُشكل تحدياً كبيراً لبيب جوارديولا في إيجاد حلول بديلة في خط الدفاع.

مع ذلك، لا يزال مانشستر سيتي يمتلك فريقاً قوياً قادرًا على تحقيق الفوز على ريال مدريد، حتى في ظل غياب بعض اللاعبين الأساسيين.