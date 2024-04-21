"سيبك من الكلام اللي بتسمعه".. شوبير يكشف عودة لاعب الأهلي أمام مازيمبي ومفاجأة إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، تطورات إصابات لاعبي الفريق الأول للنادي الأهلي، قبل مواجهة العودة أمام مازيمبي الكونغولي، ومفاجأة في موقف إمام عاشور.

وتعادل الأهلي أمس السبت مع مازيمبي الكونغولي، سلبيا دون أهداف، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ويستعد لمواجهة العودة المقرر لها يوم الجمعة المقبلة.

قال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي: "المؤكد في مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي الكونغولي، عودة مروان عطية، بعد شفائه تماما من الإصابة، بينما ياسر إبراهيم، سيعود بالتدريج، يعني المؤكد عدم قدرته على المشاركة في المباراة المقبلة".

أضاف: "بالنسبة لإمام عاشور سيبك من كل الكلام اللي بتسمعه، هو خارج مباراة مازيمبي، وما زال في مرحلة التأهيل، رغم الأقاويل التي تتردد عن جاهزيته للمباراة، ونفس الأمر حسين الشحات لن يلحق بالمشاركة".

أكمل: "أليو ديانج لن يلحق أيضا بالمشاركة في مواجهة مازيمبي، وحسين الشحات سوف يعود للتدريبات بواقي الوجه ليخضع لبرنامج تأهيلي قبل العودة للمشاركة مرة أخرى".

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