جون أنطوي يقود هجوم دريمز أمام الزمالك في الكونفدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني عن تشكيل فريقه في مباراة الزمالك التي من المقرر لها بعد قليل في السادسة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.





تشكيل دريمز لمباراة الزمالك:

في حراسة المرمى : سولمون أجباسي

‏في خط الدفاع :إيريك بواتينج - عبدول جاليلو - ماكارثي أفوري.

‏خط الوسط : جودفيرد كينجسلي - إيمانويل أجاي - سليمانا سوهايني - عبد العزيز عيسي - ديريك أجاي.

‏في خط الهجوم : جون أنتوي - منساه بواتينج



فيما جاء تشكيل الزمالك أمام دريمز:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.

خط الهجوم : محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد شحاتة ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

