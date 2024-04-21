الارشيف / اخبار الرياضه

جون أنطوي يقود هجوم دريمز أمام الزمالك في الكونفدرالية

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عبد الكريم زيتو المدير الفني لفريق دريمز الغاني عن تشكيل فريقه في مباراة الزمالك التي من المقرر لها بعد قليل في السادسة مساءً على ستاد القاهرة الدولي في ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
 


تشكيل دريمز لمباراة الزمالك:

في حراسة المرمى : سولمون أجباسي
‏في خط الدفاع :إيريك بواتينج - عبدول جاليلو - ماكارثي أفوري.
‏خط الوسط : جودفيرد كينجسلي - إيمانويل أجاي - سليمانا سوهايني - عبد العزيز عيسي - ديريك أجاي.
‏في خط الهجوم : جون أنتوي - منساه بواتينج 


فيما جاء تشكيل الزمالك أمام دريمز:

حراسة المرمى : محمد عواد.
خط الدفاع: مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – إبراهيما نداي.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي - ترافيس موتيابا.
خط الهجوم : محمود عبد الرازق "شيكابالا" – سيف الجزيري – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين وياسر حمد وسيد عبد الله "" وزياد كمال ومهاب ياسر ومحمد شحاتة  ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.
 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا