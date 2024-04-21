رئيس إنبي لـ الخليج 365: ما حدث في دوري 2003 يُسمى "مشكلة عامر حسين"

ياسر رشاد - القاهرة - علق المهندس أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، على ما حدث عقب نهاية مباراة إنبي والأهلي في ختام بطولة الجمهورية مواليد 2003، والتي انتهت بفوز النادي البترولي بنتيجة 4/3.

وأكد الشريعي في تصريحات خاصة لجريدة "الخليج 365" أن ما حدث بعد نهاية مواجهة إنبي والأهلي واحتفال كل فريق لابد أن يندريج تحت عنوان "مشكلة لجنة المسابقات برئاسة عامر حسين".

وأوضح رئيس إنبي أنه تحدث مع أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية، حول الشكوى التي تم تقديمها من جانب إنبي بشأن تذوير أحد اللاعبين في المصري البورسعيدي مواليد 2003، وذلك من أجل دراستها قبل خوض مواجهة الأهلي اليوم، تجنبًا للمشهد الذي حدث اليوم.

وتابع: "الجميع يعلم أن لاعب المصري البورسعيدي مزور، ولاعبي الأهلي وهم يلعبون اليوم يعلمون أن اللاعب مزور، والأهلي يعلم أن اللاعب مزور، ورابطة الأندية تعلم أن هناك تزوير، لكنهم تجاهلوا هذا الأمر".

وأضاف: "الثلاث نقاط أمام المصري، من المفترض أنني تواصلت مع لجنة المسابقات للبت في الموضوع، وطالبتهم بضرورة بحثها قبل مباراة الأهلي، لذلك ليس من الطبيعي أن اخوض مباراة وأنا لا أعرف نتيجة إيه هتوديني لفين".

وأردف غاضبًا: "ده مش دوري ممتاز، ومتجيش تقولي إفريقيا ومش إفريقيا، دا قطاع ناشئين".